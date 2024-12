TOLFA – Sale sul palco questa sera la compagnia teatrale “Avanzi di Scena”. Su il sipario al teatro Claudio di Tolfa, alle 21, con “37/A”, spettacolo di beneficienza a favore dell’associazione Adamo Onlus, per la regia di Marco Paniccia.

Cosa si nasconde all’ombra della Mole Antoneliana? Un interrogativo che ritorna incessantemente nell’opera “37/A” e che riporta lo spettatore nella Torino del 1975, anno di ambientazione della vicenda. Alla fumosa atmosfera dei salotti aristocratici torinesi, avvolti in interminabili convenevoli, tra sorrisi e drink, faranno da contraltare le bassezze umane di soggetti abituati al sottobosco, decisi a sopravvivere in una socialità costruita tra inganni ed amori segreti. Nell’Italia della censura, si snoderanno rapporti personali e antiche antipatie, avvinte da trame apparentemente inestricabili, inserite in un giallo che vedrà un’indagine svolta a tutto campo, passando per ciniche illusioni e comiche situazioni. L’interrogativo iniziale troverà finalmente risposta, ad opera di investigatori tenaci, mai arrendevoli, nonostante tutto.

Ben 17 gli attori che si alterneranno sul palco: Flavio Angeloni, Laura Palma, Sofia Donati, Riccardo Schioppa, Carlo Dellaferrera, Giulia De Gioia, Daniele Barbera, Rossana Valentini, Francesco Murante, Chiara Barbera, Sergio Cecchetti, Silvia De Gioia, Cesare Ceccolongo, Eleonora Piermarocchi, Domenico Gurrado, Marco Paniccia, Laura Angeloni e Laura Farina. Aiuto regia: Chiara Barbera. Luci, scenografia e fonica: Francesco Angeloni e Daniele Petroselli. Trucco: Bruno Burani.

L'incasso della serata sarà interamente devoluto ad Adamo Onlus, associazione che da anni è impegnata sul territorio nell'assistenza ai malati oncologici. Prenotazioni e info al numero: 3899220954.