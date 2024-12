CERVETERI - Un emozionante viaggio nella musica, dal rinascimento alle arie d'opera, dalle colonne sonore del cinema alle musiche del Natale. Tre raffinati artisti, questo pomeriggio alle 19 al Granarone, saranno i protagonisti assoluti del “Concerto per il Nuovo Anno”. Ad accompagnare in musica la voce di Stefania Murino, saranno Duilio Fanelli, alla tromba e filicorno e Ornella Bartolozzi all'arpa. L’ingresso al concerto è libero e gratuito. «All’interno della nostra offerta culturale per il Natale - ha detto l’assessore alle Politiche culturali, Federica Battafarano - siamo lieti di ospitare in rassegna anche quest’anno un appuntamento con i musicisti di Europa Musica, una realtà artistica di grande pregio che negli anni in più occasioni ha portato nella nostra città spettacoli di qualità ed elevatissimo spessore artistico- Sarà un appuntamento davvero da non perdere, sarà occasione per apprezzare tre musicisti di valore, con un repertorio davvero vasto e, in musica, per farci gli auguri per l’anno che verrà». «Tutti gli appuntamenti andati in scena sinora sono stati un successo di pubblico – ha concluso – dagli spettacoli teatrali per i bambini al tradizionale concerto del gruppo bandistico cerite, fino alla straordinaria serata Gospel della scorsa sera, non c’è stato evento che non abbia fatto registrare un pubblico davvero numeroso».

