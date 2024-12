CIVITAVECCHIA – Dopo uno dei capolavori di Eduardo, “Napoli milionaria”, reduce da un grande successo, ecco “Sugo finto”, commedia agrodolce di Gianni Clementi tra comicità e riflessione. Questo il nuovo appuntamento al teatro Nuovo Sala Gassman in scena sabato alle 21 e domenica alle 19.

“Sugo finto” è la storia di due sorelle zitelle, Addolorata e Rosaria (interpretate da Monica Lugini e Cristiana Stazzonelli, la regia è di David Marzullo), che gestiscono una merceria al centro di Roma. Il loro è un rapporto complicato, fatto di continui battibecchi a causa delle visioni opposte della vita. Ma a prevalere è sempre Rosaria, la più forte delle due, con Addolorata costretta a subire. E il “Sugo finto”, cioè solo con gli odori e senza carne, è lì a simboleggiare la prepotenza di Addolorata, attentissima al portafoglio e pronta a dire no a qualsiasi desiderio della sorella che amerebbe una vita con qualche guizzo in più. Ma a un certo punto i ruoli si invertono. Addolorata viene infatti colta da un ictus e finisce sulla sedia a rotelle. A occuparsi di lei sarà quindi Rosaria, che approfittando della situazione si vendicherà di tutti i torti subiti dalla sorella, soprattutto raccontandole di come nel frattempo sta finalmente sperperando il cospicuo gruzzolo di risparmi accumulato durante gli anni di lavoro. Ma ancora una volta Rosaria si dovrà scontrare con la pervicacia di Addolorata e…

Come si accennava, una commedia divertente e allo stesso tempo drammatica, che punta il dito sulla difficoltà dei rapporti familiari e sulla solitudine.

Il botteghino del Gassman è aperto dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. Per informazioni tel. 328/1224154.

