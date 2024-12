LADISPOLI - “Visioni Geometriche”. Si chiama così l’iniziativa promossa dall’assessore alla Cultura Margherita Frappa in programma per domani alle 17 al Centro di arte e cultura. «Data la particolarità dell’argomento trattato per forma ed espressione, l’evento rappresenta un momento di grande importanza per l’arte in città, con le opere che saranno esibite dall’artista Carlo D’Orta, uno dei vincitori della Biennale d’Arte della Riviera Romana e dall’Architetto Ruggero Lenci», ha spiegato l’assessore che invita tutti i cittadini a visitare l’esposizione, che rimarrà aperta fino al 31 gennaio 2024. «Vedere il raggiungimento della quarta ed ultima tappa della Rassegna d’Arte Contemporanea – continua l’assessore alla Cultura – resa possibile grazie al contributo fornito dai due grandi artisti è motivo di profondo orgoglio, nonché di immensa soddisfazione, coronamento degli sforzi fatti per strutturare questa lunga rassegna».

