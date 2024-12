SANTA MARINELLA - Dopo il successo dello scorso anno, torna al Castello di Santa Severa la rassegna letteraria “Libri e calici sotto le stelle”. Presentazioni di libri e incontri con l’autore nella Sala Nostromo, accompagnati dalla degustazione di calici di vino a cura dall’associazione Strada del vino delle terre etrusco romane, moderati dalla giornalista Francesca Lazzeri. Oggi Cinzia Dal Maso in “Femminacce impudentissime”, con mostra fotografica di Teresa Mancini e Annalisa Venditti. Andrea Baroni, in “Il cavaliere delle rose e delle nuvole” alle 17.30. Il 9 giugno Barbara Aversa con “La figlia della lupa” alle 17.30. il 16 giugno Emiliano Bezzon in “Corpi abbandonati, la nuova indagine di Giorgia del Rio e Doriana Messina” alle 17.30. Il 23 giugno François Morlupi in “Il gioco degli opposti” alle 17.30. Il 30 giugno Carla Cucchiarelli in “Io sono Nannarella, Intrigo a Firenze” alle 17.30. Il 7 luglio Mara Fux in “Tutta colpa di Maria” e “Ai tempi del corona in due ore o poco più”. Il 14 luglio Maurizio Giannini in “L’ultima seducente esecuzione”. Il 21 luglio Eduardo Ciampi, Mino Freda, Paolo Palliccia, Paolo Velonà in “San Giorgio e il drago, l’indispensabile mito. Storia, metastoria, arte e letteratura”. Il 28 luglio Annalisa Venditti in “Il giorno dell’assoluzione”, “Delitto all’Home Restaurant” e “Omicidio al presepe vivente”. Il 4 agosto Manuela e Camilla Forcina in “Il mistero del Cristo Velato. L’ultimo colpo di scalpello”. L’11 agosto Sara Marcoccia in “Giraffe in giardino” ed infine il 25 agosto Narcís Pallarès Domènech, Alessio Postiglione, Valerio Mancini in “Calcio, politica e potere”.

