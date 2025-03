ACQUAPENDENTE - Dopo il successo del tradizionale ballo in maschera di Carnevale, in cui il teatro Boni si è trasformato in una location d’altri tempi per vivere una notte magica, raffinata e fiabesca, riprendono gli spettacoli della stagione diretta da Sandro Nardi con un nuovo appuntamento speciale. Sabato 8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, il teatro aquesiano propone “Omaggio a Gabriella Ferri” di Betta Cianchini, con Valentina De Giovanni, per la regia di Camilla Piccioni. Alla chitarra Gabriele Elliott Parrini. In attesa del sipario, che si alza alle ore 21.30, è possibile dalle ore 20.00 gustare un apericena (a numero chiuso, prenotazione obbligatoria).

Gabriella Ferri non è stata solo una cantante, ma una voce autentica e popolare, capace di trasformare ogni storia in poesia. Oggi rivive grazie alla talentuosa interpretazione di Valentina De Giovanni, che in un duetto chitarra e voce consuma i ricordi di un’esistenza non facile e restituisce al pubblico la leggerezza e la malinconia di una vita intensa. Sul palcoscenico prende vita il ritratto di una donna complessa, fragile e brillante, raccontata sullo sfondo di una Roma verace, che ancora oggi sente la mancanza della sua anima più bella: Gabriella. “Sono partita di sera” è una storia “lieve, lieve”, come l’anima della donna che la racconta. La storia di una Roma che non c’è più. Non c’è più come la voce della più grande artista romana di tutti i tempi.

Un tributo a colei che con la sua storia ha reso immortali le storie di tanti. La voce dei romani è un riconosciuto e indiscutibile valore per la città e per la sua tradizione, che travalica i confini capitolini e si rinnova, ogni qualvolta che un artista decide di omaggiare la sua memoria: «Pasolini mangiava qui sotto. Com’era? Il grugno più bello del mondo. Mi guardava e non mi diceva niente. Io passavo, lo guardavo e tiravo dritta. La Magnani sempre il cappottello e una pacca sulla spalla. Gli occhi scintillavano. Fellini mi voleva al Circo. Mina mi passava a prendere sulla Tuscolana». La stagione 2024-2025 “Il teatro è l’essenza dell’essere umano” ha il sostegno di comune di Acquapendente e regione Lazio. Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono in vendita anche online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504 (si può prenotare anche via WhatsApp).

