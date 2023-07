BOLSENA – Al BolsenArte music summer festival il jazz degli anni Venti e Trenta.

Domenica 30 luglio, alle 21,30, a piazza San Rocco salirà sul palco la Cotton club swing orchestra per un concerto gratuito che richiama il mitico Cotton club di New York, tempio del jazz durante il proibizionismo. Il locale è stato reso celebre anche dal film del 1984 “The Cotton club” del regista Francis Ford Coppola. La band trae ispirazione negli arrangiamenti che fanno parte musiche della pellicola e nei brani di Fletcher Henderson e di un giovanissimo Duke Ellington, in quegli anni agli inizi della sua straordinaria carriera. L’orchestra si distingue per l’attenta ricerca del caratteristico sound tipico dello stile “hot jazz” che ha fatto da colonna sonora ai ruggenti anni venti detti “The roaring Twenties”. La direzione artistica della rassegna è affidata al maestro Francesco Traversi.

BolsenArte summer music festival è organizzato dal comune di Bolsena, assessorato alla Cultura, con il patrocinio e il contributo del Consiglio della regione Lazio e dell’associazione culturale Europa musica, del Fus – Mic – Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, nonché con il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Orvieto, del Gruppo Ist, di G Basaltite, Vimpex arredo urbano, Cpm gestioni termiche Spa, iCag srl, Il quadrifoglio – società cooperativa sociale.