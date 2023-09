CANINO – «Un intenso fine settimana dedicato ai cavalli, alle tradizioni, ai vecchi costumi, usi e mestieri, immersi nella natura maremmana. Due giornate aperte al pubblico, all’intrattenimento per i più giovani, con diverse ore al giorno di esibizioni e spettacoli, con oltre centottanta cavalli provenienti da tutta Italia. Questi sono i numeri della 43esima edizione della Mostra nazionale del cavallo maremmano. La manifestazione prenderà il via sabato 23 settembre e si concluderà domenica 24 settembre. La biodiversità maremmana, patrimonio di questa terra, valorizzata e messa in vetrina come patrimonio comune da tutelare e conservare». Lo annuncia Sergio Marcoaldi, presidente A.s.d. C’era una volta in Maremma. «L’associazione “C’era una volta in maremma”, in collaborazione con Anam (Associazione nazionale allevatori del cavallo maremmano) ha fortemente voluto questa nuova edizione con l’obiettivo di valorizzare e raccontare il cavallo maremmano e la sua storia, che è anche quella di una terra: la maremma tosco-laziale. Fatta di tradizioni agricole, di usi e i costumi, ma anche i mestieri di un tempo, il sellaio, il buttero, il maniscalco, mestieri antichi ma ancora attuali e che saranno messi in luce nell”Angolo delle tradizioni maremmane”, allestito appositamente per l’occasione».

Ma l’intenzione dell’associazione organizzatrice “C’era una volta in Maremma” è quella di andare oltre, con un messaggio nuovo da trasmettere ai più giovani e proprio i cavalli saranno gli ambasciatori “anti-violenza”, di pace e rispetto. Sarà ospite d’onore la “Regina della Amazzoni”, ovvero Chiara Cutugno, e la sua cavalla Desideria. Una amazzone e la sua cavalla insieme contro la violenza sulle donne.

La Mostra nazionale del cavallo Maremmano, la “casa dei cavalli maremmani” e degli allevamenti di qualità, vuole dire no alla violenza sulle donne e lo farà in maniera inedita, proprio attraverso lo spettacolo equestre, alla 43esima Mostra nazionale del cavallo Maremmano manifestazione fra le più longeve tra le rassegne allevatoriali in Italia. Protagonista e ambasciatrice del messaggio “anti-violenza”, sarà Chiara Cutugno, 33 anni, docente di zootecnia, presso l’istituto agrario di Città di Castello e di Gubbio, artista equestre specializzata nel lavoro in libertà da terra e senza briglie, attraverso figure di alta scuola. In sella e a Desideria, Chiara, indosserà il corpetto dorato, i pantaloni neri, con i nastri “rossi” nei capelli, “La Regina delle Amazzoni” che con grazia e abilità rappresenterà una donna che con il suo cavallo si libera dalla violenza culturale e fisica di cui è vittima nella società, in una esibizione di rara intensità e bellezza.

Un messaggio attraverso lo spettacolo intitolato “La regina delle Amazzoni” che se letto in chiave letterale rappresenta la regina delle donne guerriere a cavallo, che dopo un inizio molto forte in cui viene simulata una battaglia, si conclude in dolcezza quando il cavallo viene liberato da sella e finimenti e danza con l’amazzone con grazia e leggerezza, se letto in chiave metaforica, simboleggia tutte le donne, guerriere che affrontano le sfide di ogni giorno. Donne che devono combattere violenze non solo fisiche e/o sessuali, già orribili, ma anche psicologiche e/o economiche altrettanto devastanti. Soltanto la minaccia di violenza, è una coercizione e privazione della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata attraverso gesti quotidiani che piegano e spezzano la propria dignità e il proprio spirito. Quando si libera il cavallo da ogni strumento artificiale creato dall’uomo, come sella e finimenti, si vuole rappresentare un lieto fine dove la donna creatura nata libera come il cavallo, viene liberata anche da ogni sopruso che questa società che si ritiene così avanti e civilizzata ancora la rende vittima. Il problema è culturale e di educazione e le famiglie per prime devono insegnare ai figli il rispetto della donna, ma anche nella sua personale autonomia nella vita di tutti i giorni.

È per questo che all’interno dello spettacolo equestre “Carosello Maremmano”, con la regia di Nico Belloni, anche altre amazzoni, le giovanissime ragazze del Ruben Ranch, si uniranno in questo messaggio di ferma condanna delle aggressioni che stanno proliferando negli ultimi tempi. Un originale appello, una scossa culturale che ristabilisca i fondamenti della convivenza civile, come richiamato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in questi giorni.

La Mostra nazionale del cavallo Maremmano è una manifestazione che parla al cuore e alle passioni di tantissime persone di tutte le età e che è giusto si prenda la responsabilità di inviare un messaggio di civiltà, di rispetto e di libertà nel segno dell’amore che unisce gli animali alle donne e agli uomini. Le emozioni forti degli spettacoli possono aiutare anche a parlare dei valori veri della vita, di cui i cavalli sono i migliori portavoce. Lo spettacolo offerto dai cavalli può dare un piccolo contributo a recuperare l’amore per la vita, l’educazione e il rispetto per le persone che sono la base della convivenza civile.

«Quindi una manifestazione fatta di cavalli, di tradizioni, di natura e attrazioni, ma che vive nel presente e nel futuro e che vuole lanciare un messaggio molto attuale», conclude Marcoaldi.

