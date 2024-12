CIVITAVECCHIA – Venerdì sera si è svolta la terza edizione di "Aggiungi una nota" a favore de L'Ottavanota Onlus. Per l’appuntamento di beneficenza, in un teatro Traiano gremito, tanti gli applausi per Daniele Si Nasce.

Soddisfazione è stata espressa da Giulio Castello, direttore artistico de Il Mosaico, nel vedere il numeroso pubblico presente partecipare con entusiasmo al concerto, tutto sulle note di Renato Zero. Sono state ospiti della serata le allieve della maestra Emanuela Scicchitano, erano presenti l’Assessore Simona Galizia e il presidente della Commissione cultura Vincenzo Palombo. Dagli organizzatori sono pervenuti i ringraziamenti al Sindaco Ernesto Tedesco.