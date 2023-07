FIUMICINO - Buona misica e tanto divertimento: torna sul litorale romano lo schiuma party più grande d’Italia.

La location scelta anche per l’estate 2023 è quella di Aranova.

L’appuntamento per la festa dell’estate è per sabato 29 luglio. Organizzato da “Crescere Insieme”, l’evento vedrà ospite, come ormai consuetudine, il famoso dj Magawatt. Una festa tivolta non solo ai grandi ma anche per i più piccoli.

Inserito come uno degli eventi di punta dell’estate di Fiumicino e uno tra i più attesi, lo spettacolo targato Associazione Crescere Insieme porterà gioia e divertimento in una serata indimenticabile.

Si inizia alle 18 con lo schiuma party per i più piccoli. Alle 19 apertura degli stand di gastronomia. A seguire il grandissimo spettacolo di dj Megawatt, con musica, laser e soprattutto lo Schiuma Party più grande d’Italia.

L’evento si terrà all’interno dell’ampio parcheggio del centro commerciale la Tartaruga in via Michele Rosi ad Aranova.