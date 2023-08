ACQUAPENDENTE - Dopo l’atteso concerto di Enrico Capuano e la Tammurriata Rock di sabato sera in Piazza Girolamo Fabrizio nell'ambito della manifestazione Viaggio nella Civiltà Contadina ed Artigiana, Acquapendente ospiterà mercoledì 30 agosto una delle band più amate e conosciute della musica italiana: i Nomadi si esibiranno all'area di Campo Boario con inizio alle ore 21.30 e ingresso libero. Il concerto si svolge in concomitanza con i festeggiamenti patronali in onore di Sant'Ermete Martire, che a loro volta concludono il ricco programma di eventi estivi "R-Estate ad Acquapendente" promosso dall'amministrazione comunale. Un cartellone musicale, culturale e di svago che durante questa stagione ha portato in città nomi del calibro di Nada, Max Giusti, Alberto Farina, Pietro Grasso e altri.

La band fondata nel 1963 da Beppe Carletti e dal compianto Augusto Daolio, con all'attivo oltre 30 album in studio su un totale di 82 dischi tra raccolte e registrazioni dal vivo (15 milioni i dischi venduti), compie sessant'anni di attività e infatti la tournée in corso, che fa tappa ad Acquapendente, si intitola "Nomadi Sessanta Live Tour 2023". Nel concerto i Nomadi presentano i brani dell'ultimo disco "Cartoline da qui", oltre ovviamente ai successi intramontabili che, da "Io vagabondo (che non sono altro)" in giù, hanno fatto la storia del gruppo. Il tutto in attesa del raduno nazionale dei fan il prossimo 23 settembre nel Mantovano.

La formazione attuale dei Nomadi è composta da Beppe Carletti (tastiere, fisarmonica, cori), Cico Falzone (chitarre, cori), Daniele Campani (batteria), Massimo Vecchi (basso, voce), Sergio Reggioli (violino, percussioni, chitarra, voce), Yuri Cilloni (voce).

I festeggiamenti di Sant'Ermete Martire, organizzati dall'apposito Comitato in collaborazione con Comune, Pro Loco, Parrocchia del Santo Sepolcro e Aquesio al Centro, inizieranno domani, domenica in Cattedrale alle 18.30 con la preghiera di affidamento dei bambini a Sant'Ermete e consegna della "Mantellina", mentre alle 20.00 in Piazza Girolamo Fabrizio è in programma la tombola promossa dalla sezione Avis di Acquapendente. Lunedì, giorno della festa in onore del Santo, si terrà alle 11 in Cattedrale una Messa presieduta dal vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza. Alle 18.30 la processione per le vie del paese e alle 21.00 la caccia al tesoro organizzata dalla Pro Loco. La serata si concluderà con i fuochi di Sant'Ermete. Il 30 agosto ci sarà infine la tradizionale Fiera di Sant'Ermete.