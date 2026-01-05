ACQUAPENDENTE – Dopo il successo del tradizionale evento dell'ultimo dell'anno con lo spettacolo di Bustric, riparte la stagione del Teatro Boni di Acquapendente, diretta da Sandro Nardi, con il primo appuntamento del 2026.



Domenica 11 gennaio alle ore 17.30 è in programma il gradito ritorno di Cinzia Leone in "Mamma sei sempre nei miei pensieri, spostati!". Uno spettacolo sulla "mammità", sul distacco dal cordone ombelicale, su come la mamma condiziona i nostri atteggiamenti, i nostri pensieri e tutto il nostro essere. Viene analizzata comicamente l'impronta che ogni madre lascia sulla propria figlia e che la figlia lascerà a sua volta sui propri figli.



Durante la performance, Cinzia è continuamente interrotta dalle telefonate della madre che le sottopone problemi gastrici e intestinali. Condizionata da queste chiamate, viene portata a ripercorrere le origini della vita, e l'evoluzione della mamma, dal protozoico, l'era primordiale, fino al cenozoico, cioè l'era attuale, con irresistibile ironia.



L'appuntamento successivo con la stagione del Boni è il 18 gennaio con "A.A.A. Cercasi luminoso superattimo" con Emilio Celata.



Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono disponibili anche online su Vivaticket. Per informazioni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504 (si può prenotare anche via WhatsApp).