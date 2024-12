BASSANO IN TEVERINA ha dato ufficialmente il via alle festività natalizie con un evento comunitario che ha scaldato i cuori di grandi e piccoli. Nel pomeriggio di domenica 8 dicembre, piazza della Libertà si è animata con le note della banda umsicale Apolline Bianchi, che ha accompagnato i presenti in un’atmosfera di gioia e condivisione.

Al termine dell’esibizione musicale, il momento più atteso: l’accensione del maestoso albero di Natale al centro della piazza, simbolo di speranza e unità per tutta la comunità. Subito dopo, i festeggiamenti sono proseguiti con la tombola organizzata dal Comitato Festeggiamenti, che ha reso il pomeriggio ancora più speciale.

Il sindaco Alessandro Romoli ha voluto sottolineare il valore di questa giornata: «Il Natale è un momento speciale, vissuto con il calore e l’entusiasmo di una vera comunità. L’accensione dell’albero in piazza della Libertà è il simbolo del nostro essere uniti, grazie al contributo e all’impegno di ogni cittadino. A nome dell’amministrazione, auguro a tutti un Natale sereno e pieno di gioia».

