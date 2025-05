CIVITAVECCHIA – Ha riscosso applausi "A Teatro con Noi", serata a favore della Comunità di Sant'Egidio, organizzata dal Mosaico Un Popolo di Artisti per la direzione artistica di Giulio Castello. L’assessore Antonella Maucioni, in apertura, ha evidenziato la notevole attività ed il sostegno a varie problematiche sociali, prima di dare spazio alle compagnie teatrali amatoriali in ordine di apparizione con "Teatro Popolare di Tarquinia" (con FAVL), "Quint&ssenza" e "Sympathos" che non si sono risparmiate con le loro divertentissime rappresentazioni rispettivamente "Pericolosamente", "Toc toc...disturbo" e "Deficienza artificiale". Numerosi applausi a scena aperta e partecipazione del pubblico presente che ha cantato nel finale a sorpresa "'O surdato nnammurato" celebrando dopo poche ore lo scudetto del Napoli calcio.

