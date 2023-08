Uno spettacolo molto atteso quello di domani nel magico teatro romano di Ferento: si tratta di “Caravaggio il maledetto” tratto da “Caravaggio, probabilmente” di Franco Molè con Primo Reggiani, Francesca Valtorta e Fabrizio Bordignon. Adattamento e regia di Ferdinando Ceriani

Con “Caravaggio, il maledetto”, Ferdinando Ceriani riporta alla memoria degli spettatori vicende storiche e personaggi eccezionali, presentati come persone umane, simili a noi, coinvolte dalle nostre stesse passioni, dai nostri stessi rimorsi per poi ritrovarli, così profondamente concreti e sublimi, nelle tele del pittore lombardo.

In poco più di un’ora di spettacolo, Caravaggio, ormai morente, consumato dalla febbre, parla, racconta, ricorda alcuni frammenti della sua straordinaria esistenza. Sente delle voci, rivede squarci di quella Roma violenta e dissoluta in cui si è affermato, i suoi quadri prendono forma e vita sulle pareti della sua stanza e dai loro angoli più oscuri riemergono personaggi a lui cari, su tutti il Cardinal Dal Monte, il suo committente e protettore e Lena, la prostituta che ha dato il volto alle sue madonne.

«Caravaggio e quello che probabilmente può essere accaduto – si legge nelle note di regia – Il fascino delle immagini, dei quadri composti come pronti per prendere vita, l’assoluta concretezza della luce, la forza evocativa dei bui improvvisi, le facce, quelle straordinarie facce impresse da sempre nella memoria.

E poi la Roma cinquecentesca e eterna dove le epoche si sovrappongono e si fondono l’una nell’altra, Trastevere, San Luigi dei Francesi, i luoghi deputati che hanno segnato l’arte creativa del pittore, le ombre dei ricordi e gli incubi, l’amore e la morte che lo hanno perseguitato».

Tutto questo è “Caravaggio il maledetto”, la storia di un artista che ha reso la sua vita arte e ha dato all’arte la vita, sempre in lotta con gli altri e con sé stesso, fino all’ultimo giorno quando, stremato, venne lasciato morire su una spiaggia vicino a Porto Ercole il 18 luglio 1610. Ora, si dice che prima di morire la nostra mente ripercorra i momenti salienti della vita e forse questo sarà accaduto anche a Caravaggio, steso sulle assi di un vecchio letto da pescatore. Chissà quali immagini, quali personaggi sono tornati a fargli visita in quegli istanti di dolore e di sgomento. I dettagli della sua morte ci sono sconosciuti e questo vuoto è il giusto spazio in cui può nascere un’opera teatrale con le sue verità e le sue verosimiglianze. Prossimi appuntamenti a Ferento: 22 agosto per lo spettacolo “La verità, vi prego, sull’amore con Stefano Massini e Luca Barbarossa nell’antico Teatro Romano; 23 agosto sempre nell’antico Teatro Romano per i concerti The Music Of The Lord Of Harry Potter (ore 18) e Of Il Signore degli Anelli (ore 21,15).

Per ulteriori informazioni sulla stagione teatrale, consultare la pagina fb Ferento Teatro Romano o il sito http://www.teatroferento.it/

