ACQUAPENDENTE – Doppio appuntamento nel fine settimana ad Acquapendente con “A cielo aperto”, la rassegna estiva di spettacoli presso l’Anfiteatro Cordeschi, uno dei rari teatri “elisabettiani” in Italia, con direzione artistica di Sandro Nardi. Due serate d’estate tutte da vivere sotto le stelle all’insegna del teatro e della musica di qualità. Sabato 15 luglio alle 21 va in scena “Le guerre di Walter. Omaggio a Walter Chiari”, scritto e interpretato da Matteo Belli, che ne ha curato anche l’adattamento originale su testi del grande comico, superbo monologhista e ammaliante affabulatore Walter Chiari. Il tema portante dello spettacolo è il conflitto bellico: la storia dell’alpino Betteton, delle guerre stellari e del sommergibile compongono una sorta di trilogia, scritta da un comico sulla scena di un paese che tornava a rivivere dopo la più devastante guerra di tutti i tempi e riscopriva, nel sapore della risata, il bene prezioso e insostituibile dell’affermazione di un’urgenza di vitalità che, forse, può rinascere solo dalle macerie di una civiltà, ma che talvolta è utile saper riascoltare grazie all’estro di chi seppe donare la vita per far ridere gli altri. Domenica 16 luglio sempre alle 21 spazio alla musica con il concerto del Quartetto Narduzzi dal titolo “Quartetto d’archi, invito all’ascolto. Quando la musica classica diventa protagonista”. Composto da Nicola Narduzzi (violino), Viviana Di Carli (biolino), Costanza Biagini (viola) e Silvia Panetti (violoncello), l’ensemble eseguirà musiche di Mozart dal “Quartetto n. 5 in Fa maggiore” e Vivaldi da “Le quattro stagioni”. “A cielo aperto” è una rassegna del teatro Boni con il sostegno di comune di Acquapendente e regione Lazio. L’anfiteatro Cordeschi si trova ad Acquapendente in via Onanese.