ACQUAPENDENTE – Nuova edizione ad Acquapendente per “A cielo aperto”, la rassegna estiva all’anfiteatro Cordeschi, organizzata dal teatro Boni con direzione artistica di Sandro Nardi e con il sostegno di Comune e Regione Lazio. Otto spettacoli – quattro teatrali e quattro musicali – per un intenso viaggio di suoni ed emozioni, nella splendida cornice di uno dei rari teatri “elisabettiani” in Italia. L’evento di apertura sabato primo luglio con “Canto di amore e morte dell’alfiere Christoph Rilke”, tratto da Rainer Maria Rilke con adattamento, regia e interpretazione di Gabriela Corini, che mette in scena una notte tempestosa del 1899 per rappresentare uno dei più alti livelli di poesia romantica. Un inno alla pace contro la guerra, un lungo e periglioso viaggio, parabola anche della vita, in cui i sentimenti più dolci e innocenti non lasciano mai spazio all’odio e all’aggressività di anime pure strumentalizzate dai potenti. L’opera divenne il talismano dei giovanissimi soldati della tragica guerra del 1915-18, che lo tenevano con sé, sotto la giubba, durante le sanguinose battaglie. Un’opera che purtroppo riporta agli attuali tragici avvenimenti di guerra, che coinvolge nuovamente soldati poco più che bambini. Narrando come un antico araldo, o come una sorta di incarnazione del fato sotto la sembianza di una donna pietosa e partecipe, Corini trasporta il pubblico nelle interminabili cavalcate, nei bivacchi, negli incontri amorosi, nelle furibonde battaglie come attraverso un film, regalando forti emozioni. Quindi, sabato 8 luglio ecco la commedia “Ancora un attimo…”, testo di Massimiliano Bruno con Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari, per la regia di Gianni Aureli, mentre sabato 15 in scena “Le guerre di Walter. Omaggio a Walter Chiari” di e con Matteo Belli (che torna al Cordeschi dopo il successo del 2022), omaggio a un grande comico, monologhista e affabulatore. A seguire, due appuntamenti con la musica: domenica 16 luglio il Quartetto Narduzzi in “Quartetto d’archi, invito all’ascolto. Quando la musica classica diventa protagonista” e sabato 22 la Xilon Orchestra diretta da Paolo Matteucci (33 elementi) in un concerto dedicato alle più belle colonne sonore di Ennio Morricone. Sabato 5 agosto torna la commedia con “Cosa ti cucino, amore?”, scritta e diretta da Linda Brunetta con Caterina Casini, Carlina Torta, Maddalena Rizzi. L’orchestra da camera dell’Orvieto Festival of String, diretta da George Atanasiu, si esibirà quindi ad Acquapendente domenica 13 agosto. Gran finale sabato 19 agosto con il concerto di Nada, dal titolo “La paura va via da sé se i pensieri brillano”. Tutti gli spettacoli iniziano alle 21 tranne quello del 13 agosto alle 18,30. I biglietti si possono prenotare online sulla piattaforma Vivaticket. Per informazioni: 334.1615504 – www.teatroboni.it.

