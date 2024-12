Torna “A cena con i Facchini”, la 4 giorni, dal 27 al 30 agosto, dedicata al buon mangiare e alla solidarietà a ridosso del Trasporto della Macchina di Santa Rosa. A presentare l’edizione 2024, che si terrà ancora una volta a piazza San Lorenzo, sono stati ieri mattina, alla sala consiliare del Comune di Viterbo, la sindaca di Viterbo Chiara Frontini; il presidente del Sodalizio Facchini Massimo Mecarini; iI Capofacchino Sandro Rossi; Giovanni Aluisi del Sodalizio; Eleonora Taratufolo, presentatrice e coordinatrice del programma delle serate e Anna e Angela Ziaco, titolari della Boutique Meravigliosamente Donna. All’apertura delle serate ci sarà subito una grande sorpresa: la presenza della madrina Laura Freddi, lanciata da “Non è la Rai”, scelta grazie al coreografo e regista di moda Marco Tomei. «Andiamo a grandi passi verso il primo Trasporto di Dies Natalis – ha detto la sindaca Frontini – con le serate delle cene dei Facchini all’insegna della solidarietà. Non vedo l’ora di stare a cena tutti insieme e sono felice della vicinanza istituzionale che esiste». «Le cene dei Facchini sono un evento attesissimo – ha detto Mecarini – siamo alla 19° edizione e la 15° a piazza San Lorenzo. Si tratta di un evento molto impegnativo e 150 e più ragazzi si alterneranno alla cucina ea servire ai tavoli fino a tarda notte. Già da lunedì scorso abbiamo cominciato a preparare il tutto con il montaggio delle strutture. Anche quest’anno tanta solidarietà con fondi devoluti all’Ail e a tante altre associazioni benefiche». Il capofacchino Sandro Rossi ha chiarito che «l’importante è stare insieme e la beneficenza serve a unire tutti i Facchini dello spirito giusto e di gruppo dando inizio al rito del Trasporto. Tanti Facchini prendono una settimana di ferie per questo evento e siamo già al lavoro da giorni sull’allestimento. L’aspetto emotivo è fondamentale». Giovanni Aluisi del Sodalizio ha parlato dei menù e aggiunto che «ci saranno ai fornelli anche 4 ragazzi speciali oltre ai tanti Facchini. Sarà possibile avere un menù specifico per chi ha problemi di glutine e lattosio con uno stand a parte». Eleonora Taratufolo ha sintetizzato il programma con una specifica: «La parola d’ordine delle esibizioni – ha detto – sarà inclusione. Laura Freddi sarà la madrina della prima serata con la sfilata, per il quinto anno, di Meravigliosamente Donna». Il presidente provinciale dell’Avis Luigi Mechelli ha ricordato «i 19 anni di partenariato con le cene dei Facchini. Dal 14 giugno al 30 agosto chi dona sangue ha un buono per cenare con i Facchini. Ci sarà uno stand Avis in piazza con tutte le informazioni e la pesca di beneficenza». Il vicesindaco Alfonso Antoniozzi ha puntato sulla «possibilità che la città offre, dalle cene al tre settembre, di stare insieme: grazie al Sodalizio che fa il massimo ma i risultati si vedono». Dopo le sfilata del 27 agosto, il giorno seguente ci sarà l’esibizione della scuola “New Dance” per “Cantando a Santa Rosa” con lingua Lis (voce Luisa Stella, musiche Gianfranco Pironi, coreografie Laura Stella, testi Giorgio Sdinami). Quindi gruppo Extratime. Il 29 agosto, dopo la presentazione della Fc Viterbo, “Fiesta Spagnola” per la direzione e coreografie di Laura Stella. Il 30 agosto esibizione della scuola di danza Tersicore e sfilata dell’istituto di moda Fotu.