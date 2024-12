E’ stata presentata questa mattina la seconda edizione in arrivo del Festival Lante di Ance, una rassegna di spettacoli musicali, teatrali e di danza che si terranno nell’impareggiabile cornice di Villa Lante a Bagnaia dall’1 al 4 agosto.

Quattro saranno glie venti che giornalmente attireranno visitatori e curiosi nella storica dimora. «i svolgeranno tutti nel parco di Villa Lante», come sottolineato da Francesco Cerra, direttore artistico di Tetraedo. Un’occasione splendida per vivere in un contesto differente la bellissima location a vocazione turistica.

I quattro eventi in programma si terrà tutti a partire dalle 19 di ogni giorno.

Accanto a Cerra, anche la sindaca Chiara Frontini, l’assessore alla Cultura Alfonso Antoniozzi, la direttrice di Villa Lante Lara Anniboletti, il presidente di Ance Viterbo Andrea Belli e il vicepresidente Fabio Belli.

Un festival totalmente finanziato da privati, da Ance, per l’appunto, che ha investito 11mila euro circa nella sua realizzazione. «Una cifra che non escludiamo di poter aumentare nelle future edizioni», come specificato dai due Belli che molto si stanno impegnando sul fronte culturale per la città di Viterbo.

Per assistere agli spettacoli la prenotazione sarà obbligatoria e i posti a disposizione saranno massimo 200. Un numero che con grande probabilità sarà ricordato come un altro sold-out come avvenne l’anno scorso, “nonostante abbia piovuto quasi sempre”, come ricordato dalla sindaca Frontini. Il programma. Il 1° agosto il festival aprirà con Ilaria Pilar Patassini che presenterà il live del suo ultimo album ‘Terra senza Terra’ muovendosi tra canzone d’autore, jazz, world Music e incursioni nel mondo della musica classica. Venerdì 2 agosto appuntamento con Gege Munari Quintet, uno dei maggiori batteristi della storia del jazz italiano che ha da poco festeggiato i 90 anni di età senza mai interrompere la sua attività concertistica ed è stato insignito dal Presidente della Repubblica del titolo ufficiale della Repubblica per meriti artistici. Sabato 3 agosto sarà la volta di ‘A dorso d’asino’, rappresentazione del regista Raul Iaiza che creerà sette installazioni attraverso le quali il pubblico si muoverà all’interno del parco.

Domenica 4 agosto il festival chiuderà con Unbodied by Elogium Irae, teatro di spettacolo danza e musica. Presente anche l’artista locale Federica Sciamanma che accompagnerà l’esibizione con la sua musica ancestrale.

