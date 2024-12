SANTA MARINELLA - Il ciclo di presentazioni “Le parole dei libri e degli Autori” prosegue in aprile con la presentazione di “1943. L’Italia nella tempesta” del giornalista Andrea Scazzola, storico collaboratore di Giovanni Floris e inviato dei programmi “Ballarò” e “Di Martedì” , presentato da un’altra firma del giornalismo Rai, Daniela Orsello. Venerdì, alle 17 vedremo “La giostra dei pellicani” di Ernesto Berretti, che ha al centro la storia cupa di una famiglia strangolata dai ricatti, che incrocia la cronaca italiana dal dopoguerra al nuovo millennio. L’autore, introdotto dall’assessore alla cultura Gino Vinaccia, sarà presente venerdì 19 aprile. Martedì 23, per la Giornata Mondiale del Libro, Santa Marinella ospiterà la conferenza “La cura dei libri. Dall’infanzia alla terza età”. Si presenteranno gli atti del convegno internazionale Biblioterapia a scuola, il benessere attraverso i libri, svoltosi a Roma nel 2022, a cura di Maria Greco. Presenta e conduce Elena Cattaneo.

L’evento si svolge sotto gli auspici del Centro per il Libro e la Lettura. E per i più piccoli tutti i sabati letture ad alta voce, ad iniziare dal 20 aprile alle 11 in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Letture ad altissima voce declamate in girotondo dai Volontari Nati per Leggere Tutti giù per Terra.

