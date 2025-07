VITERBO – Ai nastri di partenza “Notti di mezza estate”, la rassegna culturale che trasformerà il cortile di palazzo Doria Pamphilj in un palcoscenico a cielo aperto, tra riflessione, arte e intrattenimento. Un’iniziativa promossa da Regione Lazio e Lazio Crea, che accompagnerà il pubblico per tre intensi weekend tra luglio e agosto. Un festival pensato per tutte le sensibilità culturali, capace di fondere memoria, creatività e bellezza in uno scenario unico come quello di San Martino al Cimino.

Si parte venerdì 18 luglio alle ore 18, con l’incontro “Legalità e lotta alla mafia”, un omaggio al giudice Paolo Borsellino a 33 anni dalla strage di via D'Amelio, cui prenderà parte il presidente del Comitato 19 Luglio Viterbo, Carlo Maria Scipio, che sarà intervistato da Pietro Venturini.

Nell’ambito dell’evento è previsto un collegamento video con la deputata Chiara Colosimo, presidente della Commissione parlamentare Antimafia. La serata proseguirà alle 21 con la

proiezione del film “Lasciati andare” alla presenza del regista Francesco Amato.

Sabato 19 luglio, l’atmosfera si farà più intima con il concerto “Le Naiadi – Sorgenti barocche”, un raffinato percorso musicale con Serena Seghettini alla viola da gamba e i violini di Elisa Ciavola e Giulia Capecchi.

Il secondo weekend si apre venerdì 1° agosto con il film “Ghiaccio” e l’incontro con il regista Alessio De Leonardis. Il giorno successivo, sabato 2, sarà la volta di “Boomerario” a cura dello scrittore Massimo Roscia, in collaborazione con Reazione Sonora e Acrobazie Letterarie.

Gran finale, a partire da venerdì 8 agosto, con la proiezione del film “Farfallon”, alla presenza di Rodolfo Rossi. Sabato 9, ancora letteratura con la presentazione del libro “Voci da casa Pascoli”

di Claudio Giovanardi e, a seguire, una performance teatralizzata che restituisce visibilità al poeta attraverso l’essenza della sua vita e delle sue opere. Domenica 10 agosto, notte di San Lorenzo, si chiude in bellezza con la proiezione di “Stolen Moments” e l’ospite speciale Roberto Gambacorta.

“Notti di mezza estate” si presenta come una proposta culturale di grande qualità, capace di coniugare intrattenimento e approfondimento, nel cuore di uno dei borghi più suggestivi della

Tuscia.



NOTTI DI MEZZA ESTATE

18 luglio – 10 agosto 2025 (tre weekend)

Cortile dei Palazzo Doria Pamphilj – via Andrea Doria 20 – San Martino al Cimino (VT)

Ingresso: gratuito