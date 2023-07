TOLFA - I "Cantori di Tolfa" in tournée a Civitavecchia. La corale diretta dal bravissimo musicista direttore, Francesco Ceccarelli, stamattina sarà protagonista a Civitavecchia nella parrocchia dei Santi Martiri Giapponesi. Il parroco don Giovanni Demeterca ha, infatti, invitato i "Cantori di Tolfa" per animare la messa e portare con il loro canto la gioia del Signore. "La felicità non è cantare un "assolo", ma armonizzare insieme, così nella musica come nella vita" spiega la professoressa Carla Melchiorri e proprio questo sarà oggi il motto dei Cantori di Tolfa, quello cioè di armonizzare insieme ai parrocchiani dei Santi Martiri vivendo così appieno il Vangelo. I Cantori di Tolfa” sono una corale composta da una trentina di coristi, suddivisi in soprani, contralti, tenori e bassi. Il coro è nato 30 anni fa ed è una delle realtà tolfetane che ha portato in Italia e all’estero (Malta) la voce del paese collinare cantando i brani di un repertorio che spazia dai canti di montagna, a quelli regionali, dalla musica sacra a quella classica e operistica. Cercando di crescere sempre di più il maestro direttore Francesco Ceccarelli sta impegnando i coristi nello studio e nelle prove di canti rinascimentali. All'inizio o "Cantori di Tolfa" sono stati diretti da Antonio Donnini, da molti anni la direzione è affidata, invece, al professor Francesco Ceccarelli che, con genio e professionalità, ha dato nuovo vigore al Coro. I Cantori di Tolfa si sono esibiti in varie parti d'Italia, in particolare si sono distinti in un concorso in Sicilia.