Il buongiorno ai lettori lo porge Maria Luisa Russo, che oggi festeggia il suo compleanno. “L’età non si misura in anni. Ma in emozioni. Buon compleanno da Cristiana, Simona, Marianna e da tutta la redazione”.

Torta di compleanno oggi per Lucia Accardo. Un mondo di auguri dalla nipotina Emma, da Bruno, Alessio e Francesca, dal direttivo e da tutti i soci dell’Associazione Motociclistica Civitavecchiese, sezione Vespa, Moto Guzzi, D’Epoca e Custom.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il Sole e la Luna si abbracciano in Sagittario. La Luna è nuova, e…

L’Ariete prepara valige e consulta libri diversi. Studia e si sposta. Lontano brilla una luce più fresca.

Il Toro rompe lo schema e abbandona i vecchi legacci. Risorge e conquista regali.

I Gemelli aprono le porte all’amore e le coppie ritrovano brio. I single fanno le scelte, i soci rinnovano l’albo.

Il Granchio riattiva il lavoro e prende meriti ambiti. Si cura e si adegua e prende dati sicuri.

Il Leone brilla di forza e prende un giorno per se. Vince chi è creativo e ama se stesso ed il cielo.

La Vergine apre la nuova casa e accetta chiunque al banchetto. La radice e il passato splendono di luce.

La Bilancia scrive e racconta e incontra amici fidati. Ascolta e comprende e fissa quiete faccende.

Lo Scorpione si nutre vorace e guadagna tesori e monete. Cambia il look e spruzza certezze.

Il Sagittario chiama il suo Angelo e fa le richieste del giorno. Vince ed è lui che comanda. Chi piange controlli le stelle natali

Il Capricorno si ferma da parte e lascia che il passato si assesti. Regala valori a qualcuno e attende strane magie.

L’Acquario collabora con mille soggetti e condivide azioni coi gruppi. Chi è social alza bandiere di gloria.

I Pesci alzano lo sguardo e conquistano fette in carriera. Chi con forza crede in se stesso coglie la cima sperata.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/