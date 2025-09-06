Il buongiorno ai lettori lo porge Giorgia Orfini che questa mattina alle 11,00 alla chiesetta sopra al porticciolo di Santa Marinella sposerà Daniele Valletti. Dal papà Corrado e dal fratello Alessandro tutta la gioia possibile nell'augurare tanta felicità alla dolce Giorgia.

Fiori d'arancio per Tamara Maccarini e Renzo Visciola che ieri pomeriggio hanno coronato il loro sogno d'amore unendosi in matrimonio. Tanti auguri da tutti i loro amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna è ricca, è piena, si eclissa! E si fa lodare dalle stelle dei Pesci, e…

L’Ariete si mette da parte e lascia che passino gli altri. Da solo trova energie: ascolta i maghi e attende magie.

Il Toro in mezzo ai colleghi progetta e programma gli eventi. Insieme si vola lontano: insieme si è forti e sicuri.

I Gemelli affrontano il giorno con forza da spendere in alto. Essere severi e convinti genera successi per i vincenti.

Il Granchio si alza dal suolo e vola oltre il suo nido. Studia e conosce le lingue: viaggia lontano col corpo e la mente.

Il Leone si stacca da un vizio e lascia che gli scivoli oltre. Un premio giunge veloce se il distacco compie il suo giro.

La Vergine danza con l’altro e si abbraccia col suo vero amore. I rapporti e i contratti col mondo assumono notoria valenza.

La Bilancia si mette al servizio di un lavoro che crea nutrimento. Si adegua e presta il suo fare e verifica corpo e scritture.

Lo Scorpione è baciato dal cielo e si appresta a vincere in gioia. Chi è fiero si prende i balocchi. Chi piange controlli le stelle del giorno natale.

Il Sagittario controlla la casa e in famiglia trascorre le ore. Il nido chiede attenzioni e il passato porta consiglio.

Il Capricorno esce di casa e incontra gente curiosa. Fratelli e amici vicini scrivono e leggono e fanno una cricca.

L’Acquario vuole arricchirsi e attende un guadagno sicuro. Cambia giacche e cappelli e sicuro gonfia il petto e le spalle.

I Pesci si preparano a fare magie. La Luna li riempie di sogni: esser presenti vuol dire fare e “creare”.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/