Il buongiorno ai lettori lo porge Alessandro Desideri che ieri ha festeggiato il suo compleanno. “A un uomo sempre disponibile, presente, affettuoso... un "papà bis"... non possiamo che augurare un'infinità di giorni splendidi, felici e memorabili da trascorrere con le persone che ami e che ti amano a loro volta. Tantissimi auguri di buon compleanno”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La stella della Vergine accende lo zodiaco, e…

L’Ariete riflette sul suo lavoro e cerca di migliorare il programma. Si cura con scienza e si adegua al mondo dintorno.

Il Toro è creativo e mostra il meglio di se. Passioni e fiducia oggi compiono un gesto che esalta le ore.

I Gemelli rinnovano la casa e osservano gli angoli spenti. Luce e nuove energie in famiglia e nel nido natale.

Il Granchio supera l’esame e scrive recitando le frasi. Gli incontri sono proficui e fuori di casa si stimola il fare.

Il Leone manifesta energia e con certezza prende tutto per se. Cura l’immagine e il corpo e spende e guadagna con foga.

La Vergine è pronta al rinnovo e chi riparte ha la luce a favore. Si quieta e attende il salto. Prepararsi al volo è il motto del giorno.

La Bilancia affronta i suoi sogni segreti e sconfigge le pene nascoste. Attende di alzare la testa e in quiete resetta e riflette.

Lo Scorpione progetta l’evento e programma con tutti qualcosa. Insieme si è convincenti e da soli si perde del tempo.

Il Sagittario chiama i suoi angeli e rinnova tutto il programma. Si vince se si cambia la scena; c’è nuova vita per chi se la chiama.

Il Capricorno oltre il proprio sapere scopre notizie importanti. Da lontano qualcuno ci addita e chi viaggia torni più saggio.

L’Acquario rivede il suo film e cambia registi ed attori. Prende nuovi regali e si stacca dai vecchi pensieri.

I Pesci hanno un altro di fronte che riflette le gesta del sé. Nei rapporti col mondo, coi soci e le coppie sciolgono i dubbi e le nebbie.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/