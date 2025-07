Il buongiorno ai lettori lo porge il consigliere comunale Giancarlo Frascarelli che si è brillantemente laureato in Scienze Politiche discutendo la tesi “Cybersecurity nell'era delle “Disruptive Technologies”, tra regolamentazione UE e impatti dell'Intelligenza Artificiale”. Relatore il chiarissimo professor Giovanni Marino Amura. Congratulazioni dalla mamma Ileana, dalle sorelle, dai nipoti, da Patrizia, Massimiliano, Paolo, Roberto, Pietro e da tutti gli amici di sempre.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il cielo del romantico e dolce Granchio accende l’estate, e…

L’Ariete rispolvera il nido e la casa profuma di rose. Il passato vuole attenzioni e l’emozione apre la porta.

Il Toro racconta una storia e qualcuno scrive due righe. I fratelli fanno le smorfie e insieme si viaggia nei pressi.

I Gemelli guadagnano bene e comprano vesti lucenti. Sicurezza ed emozioni e chi oggi spende ha avuto ragione.

Il Granchio risplende di luce ed appare in mezzo agli astanti. Vince se sprigiona la forza e se agisce con fare sicuro.

Il Leone guarda le scene e da solo considera i fatti. In un angolo attende la luce e fra poco si vince e si riparte.

La Vergine chiede consiglio agli amici che ruotano intorno. Collabora e progetta l’evento e conosce persone per bene.

La Bilancia si alza su tutti e pretende di vincere adesso. Concreta realizza l’affare e si mostra forte e potente.

Lo Scorpione si sposta dal nido e svolazza lontano dall’ovvio. Stranieri e pensieri sapienti coronano i minuti e le ore.

Il Sagittario lascia la sacca e leggero si gira di là. Il distacco agevola il viaggio e rinascere porta fortuna.

Il Capricorno ha la Luna di fronte e il contratto vuol esser rivisto. La coppia vibra di onde e i single attendono un treno.

L’Acquario si impegna sul serio e conquista un premio al lavoro. La salute si curi con garbo e il metodo prevalga su tutto.

I Pesci dipingono fiori e creano frasi d’amore. Passione e fortuna luccicano e danzano insieme all’estate.

