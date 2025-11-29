Il buongiorno ai lettori lo porge il piccolo Vittorio Grossi che oggi compie 9 anni. Tanti auguri dalla sua famiglia.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Bye bye Novembre! E il cielo furente dell’Ariete oggi ospita la Luna, e…​

L’Ariete è capo del giorno e appare come fosse sul palco. Sceglie il compito giusto e ascolta per proseguire.

Il Toro si sposta in un luogo lontano da voci e clamori. Osserva i giorni trascorsi e comprende cosa deve donare.

I Gemelli stanno in mezzo alla folla e condividono i pensieri col gruppo. Si associano e conoscono gente e tutti diventano amici.

Il Granchio ha la Luna decisa e pretende di afferrare il bottino. Concreto realizza l’impresa e accende su di sé l’attenzione.

Il Leone oggi si sposta e si allontana da vecchie credenze. Cultura lettura e viaggiare e da lontano una sorgente riappare.

La Vergine lascia la presa e scioglie legami incompleti. Si esalta nel cambiare binario e si aggiudica premi e regali.

La Bilancia ha la Luna di fronte e schiarisce le idee con il partner. Il socio vuole un consiglio e i rapporti battono cassa.

Lo Scorpione lavora e convince e con metodo coglie la meta. Sacrificio e calare la testa aiutano a vincere il premio.

Il Sagittario è pieno di gioia con la Luna che dona sorrisi. Creativo e con buon privilegio attende balocchi e fortuna.

Il Capricorno sta oggi in famiglia e la casa lo prende per mano. Rinnova pareti e lenzuola e ospiti bussano all’uscio.

L’Acquario riceve messaggi e due frasi fan pure pensare. Incontra fratelli ed amici e discorre sul dire e l’agire.

I Pesci assorbono luci e riempiono il forziere di ori. Sazi, sicuri e più ricchi spendono solo per cambiare le forme.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/