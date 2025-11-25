Il buongiorno ai lettori lo porge Edoardo Desiderio che festeggia il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna cresce fra le luci dell’Acquario, e…

L’Ariete è social e con mille persone trascorre le ore. Il progetto bolle già in testa e con gli altri si collabora meglio.

Il Toro vuole certezza e coglie l’obiettivo cercato. Realizza l’idea intrapresa e vince in lavoro e carriera.

I Gemelli se ne vanno lontano col cuore col treno e comprendono il mondo. Mistici e predisposti si espandono oltre lo schema.

Il Granchio toglie il coperchio che scaldava vecchie minestre. Novità e voglia di altro e le ricchezze giungono a breve.

Il Leone danza col partner e chi è single scrive poesie. I soci e i colleghi dintorno rispecchiano il nostro buon gusto.

La Vergine è precisa con tutti e programma i giorni a venire. Si cura e non si corrode, e lavora con grazia e successo.

La Bilancia esulta e convince e decide di prendersi il tempo. Vince solo chi vuole, e vuole solo chi esiste.

Lo Scorpione riceve la gente e a casa brilla la Luce. La famiglia volge lo sguardo e un sorriso si doni alla storia.

Il Sagittario conosce un amico e riceve un messaggio curioso. I fratelli scattano foto e chi studia è armonico al tempo.

Il Capricorno vuole due lire e cerca guadagni sicuri. Cambia armadio e vestiti e assorbe emozioni inattese.

L’Acquario comanda la banda e si prende per sé tutto il giorno. Manifesta l’idea e la scienza e conquista la voglia di sé.

I Pesci si riposano in salotto e da soli si compiacciono del tempo. Compiono missioni di grazia e dell’ego non hanno più traccia.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/