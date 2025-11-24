Il buongiorno ai lettori lo porge Sandro Picciolini che ieri ha festeggiato il suo compleanno. Tanti auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Il cielo è retto dalla stella del Sagittario, e…

L’Ariete tende al nuovo e stacca ogni ponte dal vecchio. Perde e si rialza al più presto e riceve doni da tutti.

Il Toro si guarda nell’altro e le coppie ballano il tango. Relazioni che sanno di vecchio rinnovano le linfe e il tocco.

I Gemelli vincono un premio nell’ambiente del proprio lavoro. Curano corpo e salute e si adeguano ai sorrisi dintorno.

Il Granchio salta la siepe e si prende il meglio dal cielo. Creativo e genera arte, e la fortuna guarda e sorride.

Il Leone dipinge le mura e ripulisce le stanze di casa. Il nido è pieno di luce ed è lì che chiama la voce.

La Vergine è circondata da amici e riceve notizie importanti. Conosce gente per bene e scrive due righe in richiesta.

La Bilancia controlla le casse e pretende lavori più ricchi. Guadagni e sicurezza interiore agevolano forme migliori.

Lo Scorpione vibra di forze e comincia a viaggiare sicuro. Inizia l’opera nuova e chi si ferma ha perso il suo turno.

Il Sagittario risolve i suoi dubbi e illumina le camere oscure. Si presta al servizio degli altri e già sente nuove energie.

Il Capricorno si associa col gruppo ed insieme conquistano il cielo. Condivide progetti e pensieri e collabora per salire di un grado.

L’Acquario vince se appare e se decide come fosse il padrone. Concreto realizza l’impresa e sicuro prende vittorie.

I Pesci oltrepassano il sapere e si espandono col cuore e col treno. Lontano trovano forze e si spostano dagli schemi passati.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/