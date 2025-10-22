Il buongiorno ai lettori lo porge il piccolo Samuel che oggi compie 3 anni. Tanti auguri dalla mamma Morena, dal papà Giampiero, da tutta la famiglia e dagli amici. “Tanti auguri piccola meraviglia nostra, mamma e papà ti amano infinitamente”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Udite udite! Il Sole si immerge fra le misteriose stelle dello Scorpione, e...

L’Ariete si lancia nel buio staccandosi dalle sicurezze. Rinnova paesaggi e pensieri perdendo i vizi di ieri.

Il Toro balla col partner e incontra il socio perfetto. Relazioni e scritture private amplificano i riflessi del giorno.

I Gemelli avanzano nel lavoro impegnandosi come i migliori. Lo sforzo rallenta un po’ il corpo e il metodo vince su tutto.

Il Granchio balla e festeggia e spruzza ego e un po’ d’arte. Approfitta della luce di Luna per vincere e chiedere forze.

Il Leone invita la gente e pulisce il giardino e le stanze. Il passato ritorna in famiglia per portar acqua alla casa.

La Vergine scrive a qualcuno e incontra persone curiose. Il telefono squilla tre volte e gli amici stanno a sentire.

La Bilancia si nutre per due e si prende tutto il bancone. Ricchezza e immagine fiera: è questa la giornaliere chimera.

Lo Scorpione comincia a bollire e accende tutte le luci. Sente che cambia la scena. Chi si volta perde la scia.

Il Sagittario si ferma e controlla i silenzi dei suoi spazi privati. Si dona all’uno e all’altro e non agisce in attesa che arrivi un segnale.

Il Capricorno fa il girotondo insieme a molte persone. In assemblea riceve un messaggio e collabora con idee e azione.

L’Acquario pretende la scena e dirige lavori e programmi. Vince se appare deciso e se costruisce realizzando le idee.

I Pesci se ne vanno lontano e acquisiscono il sapere e un nuovo ideale. Oltre il certo e il quieto si trovano i mari del tutto.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/