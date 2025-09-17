Il buongiorno ai lettori lo porgono gli amici che ringraziano Anastasia e Paolo per averli invitati a festeggiare tutti insieme le nozze d’argento, permettendo loro di essere partecipi della grande gioia in un giorno così importante.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi cala fra le stelle del Leone, e…

L’Ariete comincia la festa e oggi gioisce di più. Vittoria gioia e passione: evviva l’Ariete ed evviva chi pensa e poi agisce.

Il Toro apre le porte e adesso riceve la gente. La casa si empie di cielo e la mamma chiama più volte.

I Gemelli si preparano a scrivere e incontrano gente migliore. Notizie felici e ritorni e chiacchiere da feste d’estate.

Il Granchio si prende un miliardo e pretende tesori e regali. Cambia la forma e l’aspetto e sicuro attende successi.

Il Leone si riempie di vita e vincente si prende le ore. Il tempo migliore ora è giunto. L’intenzione agevoli il fare.

La Vergine risolve faccende e affronta i mostri nascosti. Li abbatte come fosse un eroe e si prepara a correre altrove.

La Bilancia è social e condivide le idee con chi accetta il da fare. Insieme si vince e si ottiene e gli amici fanno da scudo.

Lo Scorpione è un leader vincente e oggi si appesta a condurre. Chi vuole si prenda la fetta e realizzi l’affare preposto.

Il Sagittario si sposta dal centro e si espande lontano nel mondo. Dall’estero arrivano nuove e qualcuno timbra il biglietto.

Il Capricorno si trasforma e perde le chiavi. Un nuovo portone si apre e il vecchio si lasci alle spalle.

L’Acquario trova luce di fronte e la coppia vive un bel sogno. Un partner anche nel lavoro e si rinnova il ritmo di ieri.

I Pesci lavorano sodo e organizzano i programmi per dopo. Corretti e ligi al dovere curano il corpo e guadagnano bene.

