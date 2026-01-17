Il buongiorno ai lettori lo porge la dolcissima Eloise che oggi compie 4 anni. Tantissimi auguri dai nonni Anna e Orazio, da mamma Martina, papà Mario, dalla bisnonna Maria Pia e da tutti i famigliari. “Buon compleanno, piccola stella, che i tuoi 4 anni siano pieni di sorrisi, giochi colorati, sogni magici e abbracci felici. Continua a illuminare il nostro mondo con la tua dolcezza e la tua allegria”.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – Luna nuova! La Luna riparte dalle stelle del Capricorno, e…

L’Ariete vuole apparire e si manifesta a tutti col suo fare. Vince nello stare presente assumendo il ruolo principale.

Il Toro viaggia lontano e dall’estero arrivano storie. Comprende materie diverse e lascia certezze malate.

I Gemelli risorgono dal vecchio e corrono verso un nuovo percorso. Abbandonano vizi e fioriscono gioie.

Il Granchio si confronta col socio e accende un nuovo rapporto. L’amore ritorna e sorprende e la Luna accompagna le gesta.

Il Leone riordina i cassetti e prepara bagagli e cartelle. Burocrate e attento al da farsi prepara l'oggi per domani bearsi.

La Vergine è la regina del giorno e danza con l’amore e la gioia. Chi è trattenuto dal cielo controlli le sue stelle natali.

La Bilancia chiama la mamma e a casa prepara la festa. Il nido si empie di storie e il passato vuole ragione.

Lo Scorpione fissa l’appuntamento e la lettera è stata spedita. Chiama qualcuno che conta e racconta fiabe speciali.

Il Sagittario guadagna tre soldi e compra cibo e balocchi. Immagini che danno coraggio e si prende e si vuole di più.

Il Capricorno è il capo del clan e risolve quesiti e misteri. Intuisce il vero dal falso e prepara bagagli e l’anello.

L’Acquario è fermo da solo e osserva il viver di tutti. Resetta l’agire trascorso e attende il giorno che viene.

I Pesci fanno un progetto e lo condividono con soci e famiglia. Insieme si vola più in alto e gli amici son pane che piace.

