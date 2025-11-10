Il buongiorno ai lettori lo porge Oriana Volpi che oggi festeggia il suo compleanno. Tantissimi auguri dai famigliari e dagli amici.

Mario Di Franco

LE ESORTAZIONI E GLI ENIGMI DELLA LUNA (a cura di Mario Di Franco) – La Luna oggi accende la stella del Leone, e…

L’Ariete si diverte ed esulta e si prende il meglio del cielo. Creativo e pieno di ego abbraccia figli e passioni.

Il Toro ospita gente e la casa è una festa di luce. La famiglia e il passato sono pieni di raggi di Luna.

I Gemelli comunicano storie e ricevono notizie curiose. Amici e fratelli si incontrano in giro e qualcuno già scrive due righe.

Il Granchio è sicuro di se e approfitta per riempirsi di oro. Si nutre di emozioni e si veste come un campione.

Il Leone accende la scena e si esibisce come sul palco. Vince e riceve l’applauso: l’entusiasmo è la molla essenziale.

La Vergine riguarda il suo film e scopre scene sfuocate. Attende e riflette da sola e fra due giorni riprende la via.

La Bilancia con mille persone condivide il messaggio per tutti. Assemblee e progetti col gruppo esaltano azioni e amicizia

Lo Scorpione realizza se stesso e conquista livelli importanti. Si sforza nella carriera e assume il ruolo del capo.

Il Sagittario festeggia la vita e affronta le scene col cuore. Ricco di vibrazioni va lontano e tiene a bada le redini e il carro.

Il Capricorno perde un pensiero che forse non serviva a nessuno. Rivede il vecchio schedario e rinnova le cose da fare.

L’Acquario legge il contratto e trova luce fra soci e associati. Le coppie brindano in festa e i single fanno chiamate.

I Pesci sono i dipendenti perfetti e aiutano i colleghi dintorno. Metodo e progettazione, e chi si adegua arriva per primo.

Dialoghi con Mario Di Franco. Whatsapp 338.4451008. https://astrologiarivelata.blogspot.com/