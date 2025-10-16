Sta per arrivare un evento speciale in città e che non trova praticamente precedenti nella storia recente cittadina. Dal 24 al 26 ottobre si svolgerà “Zona mista”, un festival dedicato alla narrazione sportiva, con numerosi ospiti di prestigio. Uno di loro è stato annunciato, ovvero Giuseppe Pastore, che aprirà l’evento nella serata di venerdì 24 alle 21 a Granari Spazio Off.

Parliamo di un giornalista diventato virale negli ultimi anni, soprattutto per le competenze e per la sua memoria infinita, finita oggetto di video diventati virali sui social network. Pastore, che è anche stato uno dei primi giornalisti ad intervistare Manila Esposito dopo le due medaglie vinte alle Olimpiadi di Parigi, verrà in città per presentare il suo libro “Tomba la bomba”, che è dedicato al mito dello sciatore Alberto Tomba.

Con lui anche due personaggi conosciuti in città, come Fabrizio Gabrielli, che ha scritto “La milonga del futbol” assieme a Federico Buffa, che riuscì a portare in città per un evento speciale, e Patrizio Ruviglioni, giornalista multidisciplinare che vanta collaborazione con Repubblica, Vanity Fair, Esquire. Previsto ingresso gratuito con prenotazione.

