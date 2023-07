Nietnte ripescagio in serie C per il Ladispoli Women che si prepara alla quarta stagione in Eccellenza.

La formazione ladispolana dopo la finale persa sul neutro di Frascati, si proietta in avanti riconfermando sulla panchina Catia Perigli. Rebus, invece, sulla formazione che vedrà la partenza di molte giocatrici, alcune delle quali legate a Collage Life Italia.

Tuttavia le ambizioni rimangono le stesse, ossia puntare a disputare un torneo nei piani alti.

La stagione appena passata ha portato in bacheca la Coppa Italia regionale, ottenuta nella finale contro il Valmontone .

Un trofeo atteso, mentre è sfumato il salto in serie C per mano del Montespaccato che ha vinto la finale sul campo di Marino. Le intenzioni, comunque, non sono invariate e nella mente del dg Persi bollono tante novità.

Prima bisognerà vedere chi deciderà di andersene , in ragione di questo la società si metterà in azione per intervenire in sede di mercato.

«Vogliamo fare un campionato da vertice - dice l'allenatrice Perigli - con la dirigenza nei prossimi giorni ci ragioneremo sopra, capiremo come intervenire in base anche alle partenze».

©RIPRODUZIONE RISERVATA