Nella prima partita di intergirone, il WiPlanet perde in casa 9-2 da un Chieti non irresistibile, ma più attento a non commettere errori in difesa, soprattutto nei momenti fondamentali della partita, quando ha anche messo a segno tre doppi giochi. Infatti, a parità di battute valide (9 per squadra) sono stati i 7 errori dei falisci (contro i 2 degli abruzzesi) a determinare il punteggio, soprattutto perché commessi spesso con 2 out e corridori in base. Viceversa, i montefiasconesi in attacco non sono riusciti a concretizzare le occasioni (ben 15 i corridori lasciati in base), a partire dal 1° inning quando, dopo aver chiuso a zero l’attacco del Chieti, la formazione falisca ha riempito le basi con zero eliminati, senza riuscire a segnare. La partita è continuata quindi su questo binario, con gli abruzzesi bravi a sfruttare le occasioni grazie anche agli errori difensivi del WiPlanet. Dobbiamo dire che il manager Pietro Carletti non ha potuto utilizzare al meglio il miglior lanciatore, il figlio Matteo, debilitato da un malessere per tutta la settimana: Carletti ha giocato esterno, e sul monte si sono alternati Calamari e Pepponi, giocando una buona partita, ma poco sorretti dalla difesa. La differenza che offre un lanciatore dominante come Carletti si è sentita sul finale, quando è salito sul monte e ha chiuso la partita con 5 strike-out consecutivi. Hanno battuto due valide, fra i gialloverdi i fratelli Andrea e Giuseppe Tabarrini, oltre al terza base Renato Aprile, mentre nel Chieti Amador, Garcia e Guzman, atleti provenienti dal centro-america che un regolamento astruso considera italiani, mentre considera come stranieri giocatori cresciuti in Italia come Cristiano Tabarrini, Negro, Russo e altri, solo perché hanno interrotto l’attività per un periodo. Ci auguriamo che sia possibile in futuro correggere questa mostruosità regolamentare, che condiziona le squadre come la formazione giallo-verde. Nella giornata il Viterbo ha battuto il Caserta 12- 8, i Brewers hanno superato il Teramo 10-0, mentre Perugia Salerno era stata anticipata ed aveva visto la vittoria dei campani per 16-6. Domenica, sempre in casa, alle ore 15, arriverà il Salerno, primo nella classifica del girone N a punteggio pieno, ma il WiPlanet sa che se ripeterà la prestazione con i Brewers può confrontarsi con chiunque.

