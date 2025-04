Il territorio di Fiumicino, a livello sportivo, continua a sfoggiare l'ennesimo talento.

E non in campo calcistico, pallavolistico o cestistico che sia ma negli sport da combattimento, nello specifico nella Muay Thai.

William Santoro, è questo il nome del giovane 18enne e talentuoso atleta fiumicinese che ha sorpreso in occasione della recente manifestazione denominata "Thai Fight: King of Muay Thai".

Una novità per tutti o almeno non per il Never Give Up Team, consapevole della sua enorme qualità, mostrata durante la vittoria nel preliminary card contro l'avversario Lorenzo Acchione del Team Rash Academy.

La competizione cui l'ha visto prendersi la scena, è un appuntamento illustre nel mondo del combattimento italiano.

Quest'ultima, si è di fatto svolta in quel della capitale, all'interno del Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro.

E per merito del maestro Gianluca Colonnese, determinante nell'organizzazione del torneo, attraverso un'abnegazione magistrale.

Ale. Gi.

