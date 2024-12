Final Four nazionali Over 40al Tennis Club Viterbo. Da oggi una tre giorni da non perdere e che mette in palio il titolo nazionale per la suddetta categoria. A contenderselo la squadra di casa del Tc Viterbo che ha avuto anche l’onore e l’onere della prestigiosa organizzazione e che ha ottenuto il lasciapassare alle finali dopo aver vinto in semifinale e le altre compagini dell’Eur di Roma, il team marchigiano del Grottammare e il Palermo. «Per questo evento avevamo un duplice obiettivo - ha spiegato il presidente Fausto Barili - quello di essere il circolo che ha ospitato la manifestazione e siamo riusciti a potare la nostra squadra in finale. Ci attendono partite di alto livello». Alcune tra le migliori racchette del tennis italiano Over 40 si sfideranno con la formula della coppa Davis (due singoli e un doppio). Tra i presenti Daniele Bracciali, Massimo Ocera e Marco Viola che compone la squadra viterbese Saggini costruzioni insieme a Fausto Barili, Emiliano Privato e Alessandro Patrignani diretti dal maestro Paolo Ricci.

©RIPRODUZIONE RISERVATA