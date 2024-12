Weekend avaro di soddisfazioni per le formazioni senior della Cv Skating, impegnate nel campionato nazionale di hockey in line di serie C.

Al sabato sera, gli Snipers VR3 cedono per 9-3 ai Castelli Romani: per la compagine civitavecchiese, guidata per l'occasione da Laura Giannini, ha pesato il non avere un portiere di ruolo complice l'assenza last minute di entrambi i portieri della formazione (Borgi e Cuculo).

Il team ha comunque reagito bene, fatto ruotare tutto il roster e giocato con impegno e dedizione rimanendo in partita nonostante tutto per larga parte dell'incontro.

I presenti: Alessandro De Fazi (in versione portiere), Mattia Padovan (1), Davide Trotta (1), Samuele D'Angelo, Marco Garbetta, Laura Giannini, Gloria Padovan (1), Aurora De Fazi, Louise Ciucci, Desirè Capodimonte, Ailen Acevedo. Allenatrice: Laura Giannini.

Domenica invece non sono riusciti a giocare il proprio incontro gli Snipers TecnoAlt: giunti a Campomarino, la pioggia battente ha impedito il regolare svolgersi della gara, prevista su campo scoperto.

Scontato il successo per 5-0 a tavolino che arriverà nei prossimi giorni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA