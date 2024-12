Il Ladispoli si inchina alla capolista, troppo forte anche in inferiorità numerica. Tempo di riflessioni per un’Academy che si era ripresa a fine 2023 ma che quest’anno non ha mai vinto. Il cammino verso la salvezza ora si complica maledettamente: servirà un miracolo per ottenere la permanenza diretta in Eccellenza. Il 2-0 della W3 Maccarese è frutto di una prestazione di forza dei padroni di casa che invece vivono un periodo magico ottenendo la decima vittoria consecutiva. Tante sorprese in formazione. Mister Puccica schiera Tomarelli tra i pali, poi difesa a tre con Fiaschetti, Ranieri e Mengoni, sulle corsie esterne Aracri e D’Aguanno. In mezzo al campo Colace e a completare il mosaico Iurato e Reinkardt con coppia d’attacco Pelizzi-Feruzzi. La rete del vantaggio arriva al 33’ con Guiducci che è il più lesto di tutti ad insaccare dopo la respinta di Tomarelli su un colpo di tacco di Citro sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa W3 sempre avanti. Al 7’ palo clamoroso di uno scatenato Damiani. Al 13’ è Citro a farsi respingere la conclusione da Tomarelli. Al 29’ però il portiere atterra Damiani in area ed è penalty per il signor Cianci di Bari. L’attaccante va di cucchiaio e fa 2-0. Poco prima il Maccarese era rimasto pure in 10 per doppio giallo di Madeddu su fallaccio di D’Aguanno. Non succede più nulla fino al triplice fischio. Fortunatamente perdono la Pescatori Ostia e l’Audace e l’Academy resta al quart’ultimo posto. Domenica prossima al Sale arriva l’Aranova: si tratta del terzo derby consecutivo per i ladispolani dopo aver affrontato Civitavecchia e W3. ©RIPRODUZIONE RISERVATA