Pronti e via. Riparte più forte che mai l'ennesimo fine settimana di calcio dilettantistico. Nel girone A di Eccellenza è la volta della 32esima giornata e a tre gare dal termine del campionato non è stato ancora ufficializzato alcun verdetto. Oggi tra le 9 sfide in programma scenderanno in campo anche W3 Maccarese e Fiumicino. Se i bianconeri sono impegnati tra playoff e sogno promozione, i rossoblu non se la passano meglio e son sempre più diretti verso la retrocessione. In casa W3 la vittoria roboante contro la Boreale ha consentito agli uomini di mister Colantoni di continuare a difendere un secondo posto che significherebbe spareggi nazionali. Quest’ultimo, senza ombra di dubbio, passerà già tramite l'imminente impegno con il Colleferro. Ospiti, dunque, di scena alle ore 11 presso lo Stadio Comunale contro una compagine posizionata a metà classifica e quindi avente nessun obiettivo in corso. Al medesimo orario sarà protagonista anche Fiumicino, che a sua volta ospiterà la capolista Valmontone in quel del Pietro Desideri. La prima forza della classe è ormai ad un passo dal sogno Serie D mentre il club allenato da mister Lodi vede la Promozione alle sue spalle. Nonostante un filotto di risultati utili consecutivi, la sonora sconfitta per 4-0 rimediata di recente con la Viterbese, ha riportato gli aeroportuali nuovamente alle ultime posizioni. Finché la matematica non condanna, è lecito e doveroso provarci, seppur l'impresa nel conquistare i playout - ricoperti dalla Luiss e distanti 5 punti - sia più ardua che mai.

