Il calciomercato in entrata della W3 Maccarese, di pari passo con quello in uscita, entra ufficialmente nel vivo. In vista della prossima annata di Eccellenza, valevole per la stagione 2025-2026, la società bianconera ha già iniziato a poggiare le basi. Tomascy Francabandiera e Lorenzo Pompili, sono questi i nomi dei due primi innesti giunti alla corte di mister Zappavigna. Entrambi gli atleti, dalle notevoli caratteristiche, non hanno soltanto l'età differente ma anche i ruoli ricoperti in campo. Francabandiera, portiere classe 1998, arriva dal Pro Calcio Tor Sapienza vincitore dell'ultima Promozione. In carriera, l'estremo difensore, ha avuto modo di difendere i pali di squadre come: Avezzano, Tivoli, Civitavecchia, Unipomezia, Canale Monterano, Monterosi, Flaminia, Correggese e Tor Lupara. In più di un'occasione si è rivelato decisivo, dimostrando quanto ad oggi la W3 abbia messo a segno un colpo maturo e di esperienza. Abituato alle pressioni, è un uomo di leadership, divenuto tale grazie ai grandi riflessi nei tiri ravvicinati che lo contraddistinguono. Discorso diverso per Pompili, classe 2005. L'ex Campus Eur ha firmato un contratto con i maccaresani, portando una ventata d'aria fresca a centrocampo. Mediano d'origine, è uno dei giovani più promettenti in circolazione. A dimostrazione di ciò, la scelta della società nel prelevarlo. Talento da vendere, così come le buone tecniche e tattiche cui dispone.

