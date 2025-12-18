Pareggio amaro allo Stadium per la W3 Maccarese, che in occasione del turno infrasettimanale valevole per la 16esima giornata del girone A di Eccellenza impatta 1-1 contro il Pomezia, terza forza del campionato. Un risultato che non rende giustizia alla prestazione dei ragazzi di mister Zappavigna, posizionati a metà classifica e protagonisti in tal caso di una gara dominata per gioco, intensità e occasioni create. Il primo tempo scorre su ritmi equilibrati e con poche emozioni, ma nella ripresa la partita si accende immediatamente. Al 47' sono gli ospiti a sbloccare il match: sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla destra, in una mischia in area, Esposito trova il tocco vincente che porta avanti il Pomezia. La reazione della W3 Maccarese è immediata e veemente. I padroni di casa alzano il baricentro, prendono in mano il pallino del gioco e schiacciano gli avversari nella propria metà campo. Le occasioni fioccano, ma la fortuna sembra voltare le spalle ai bianconeri: prima Matteoli, poi Colace colpiscono la traversa. Il meritato pari arriva al 73' con una prodezza di Francia, che lascia partire un potente tiro dalla distanza destinato a infilarsi all’angolino, senza lasciare scampo al portiere ospite. È l’1-1 che fa esplodere il pubblico maccaresano. Nel finale la W3 continua a spingere alla ricerca del gol vittoria, ma il risultato non cambia. Resta il rammarico per una sfida giocata ad alti livelli e per una vittoria solo sfiorata contro una delle compagini più forti del campionato.

