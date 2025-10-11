Sarà il campo Sbardella a fare da cornice alla sesta giornata del girone A di Eccellenza, con la W3 Maccarese impegnata in trasferta contro l’Aurelia Antica Aurelio. Nella mattinata di domani, alle ore 11.15, andrà in scena il fischio d’inizio ufficiale della partita. Le due formazioni si presentano all’appuntamento attraverso momenti molto diversi fra loro. La squadra allenata da mister Zappavigna, arriva infatti sulle ali dell'entusiasmo dopo la brillante vittoria contro la Viterbese, un successo che ha confermato l’identità e la solidità di un gruppo in crescita continua. Momento opposto invece per l’Aurelia Antica Aurelio, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. I padroni di casa occupano la parte bassa della classifica con un solo punto conquistato, e il recente ko per 3-2 contro i Monti Prenestini ha evidenziato le difficoltà difensive di una squadra che fatica a trovare equilibrio. Per la W3, l’obiettivo è chiaro: dare continuità ai risultati e consolidare la propria posizione nei piani alti del girone, sfruttando anche il momento delicato dell’avversario. Ma guai a sottovalutare l’Aurelia, che vorrà reagire davanti al rispettivo pubblico per invertire un trend negativo e cercare riscatto.

