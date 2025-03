Un’altra giornata di Eccellenza sta per iniziare. Nel girone A, seppur ad ora non ci siano comunque verdetti ufficiali, si conoscono già gli obiettivi delle rispettive squadre presenti. A partire dalla mattinata di domani e quindi dalle 11 sino alle ore 15 andrà in scena il 26esimo turno di campionato. Nelle consuete 9 partite che si svolgeranno saranno protagoniste sia la W3 Maccarese che il Fiumicino. Entrambe, anche se abbiano quasi due differenti classifiche, stanno vivendo un momento di forma che invece le sta accomunando. I bianconeri, freschi del pareggio a Pomezia - risultato che ha permesso al Civitavecchia di scalvare la W3 e posizionarsi al secondo posto – ospiteranno allo Stadium un'Academy Ladispoli alla ricerca disperata di punti. I ragazzi di mister Colantoni sono chiamati anch'essi a dare una risposta sul campo, cercando di conquistare una vittoria che di fatto darebbe respiro. Un successo di importanza rilevante, senza ombra di dubbio, perché permetterebbe di avvicinarsi sempre più alle compagini che la precedono e di distanziare le inseguitrici.

Scontro salvezza da dentro o fuori invece per il Fiumicino, che sfiderà in trasferta la Luiss, in un match cruciale. Infatti i rossoblu - reduci dalla sconfitta interna per merito del Civitavecchia - se dovessero battere gli avversari in questione andrebbero da loro e quindi dalla zona playout a -3 punti di distanza.

