La W3 Maccarese, dopo l'ufficialità di Ascanio Testa - che andrà a ricoprire il ruolo di allenatore in seconda - di fianco a mister Zappavigna, ha annunciato anche l’ingaggio di Riccardo Santovito. Quest'ultimo, difensore classe 1999 con un passato da professionista tra Serie C e Serie D, rinforzerà la retroguardia difensiva bianconera. Nell’ambito di una strategia di rafforzamento, l'obiettivo mirato del club bianconero è quello, appunto, di consolidare la linea arretrata in vista della stagione 2025-2026 di Eccellenza.

UN CURRICULUM D’ESPERIENZA. Nato a Latina, Santovito ha mosso i primi passi nelle giovanili del Latina Calcio, acquisendo fondamentali tecnici e tattici. Nel 2017 il passaggio in maglia Parma, dove ha potuto integrare il professionismo, partecipando attivamente ai tornei Primavera e facendo il suo esordio in prima squadra nel campionato di Serie C. Tra il 2019 e il 2022 ha totalizzato oltre 15 presenze tra l'allora Lega Pro e Coppa Italia, affermandosi come una diga centrale rocciosa. Ottimo gioco aereo, letture puntuali e capacità nei contrasti, grazie ai suoi 185 cm di altezza. In attesa di mettersi alla prova in questa nuova avventura con la W3, nelle recenti annate con Sestri Levante ed Acireale, ha mantenuto intatta la sua reputazione di calciatore affidabile e disciplinato nel suo ruolo.

