Un 31esimo turno di campionato con molte emozioni nel girone A di Eccellenza. Nessun verdetto è ancora ufficiale ma si incominciano a delineare già le prime conclusioni di una stagione caratterizzata da una grande intensità. A dimostrazione di ciò, la recente giornata infrasettimanale appena andata in scena, protagonista di svariati risultati roboanti. E la W3 Maccarese ne è l'esempio, con il fondamentale successo interno per 3-2 sulla Boreale. Allo Stadium, infatti, i bianconeri escono vincitori dopo un luna lark di emozioni. Padroni di casa, seconda forza della classe, che passano subito in vantaggio ma che a loro volta subiscono un micidiale uno due. I maccaresani, a quel punto reagiscono e nella ripresa passano definitivamente avanti nel punteggio. Per la W3 a segno Follo, Carta e Madeddu mentre per gli ospiti De Vincenzi e Casavecchia. A livello di classifica la situazione rimane invariata, +5 dal Civitavecchia terzo e -6 dalla capolista Valmontone.

Situazione ben diversa in casa Fiumicino, uscito sconfitto per 4-0 sul terreno di gioco della Viterbese. Un risultato netto, maturato grazie alla doppietta di Capuano e alle reti messe a segno da Fiaschetti e Iurato. I rossoblù di mister Lodi, sono sempre più ultimi e la distanza dalla Luiss - la squadra più vicina ricoprente la zona playout - dista 5 punti a sole 3 gare dal termine dell'annata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA