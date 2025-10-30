In una partita emozionante e ricca di colpi di scena, l’Atletico Civitavecchia ha avuto la meglio sul Fiumicino con il punteggio di 5-4, nell’andata del primo turno di Coppa Italia di Serie C2. Decisivi per la vittoria gialloblù sono stati i gol di Notarnicola, autore di una doppietta, e le reti di De Amicis, Leopardi e Nistor, che hanno completato il tabellino dei marcatori. L’Atletico ha saputo gestire meglio i momenti chiave, conquistando un risultato prezioso in trasferta che potrà rivelarsi fondamentale in vista del ritorno. «Abbiamo fatto una gara di buonissimo livello – dichiara un soddisfatto Andrea Consalvo – partendo forte e portandoci sullo 0-2. Peccato per qualche sbavatura evitabile che ci ha tenuto sul pari fino a pochi minuti dal termine. Poi, in superiorità per un rosso a loro, abbiamo segnato il 4-5 e retto benissimo il loro power play per un paio di minuti».

È durata solo due minuti, invece Santa Severa-Valentia, sospesa a causa di un malore occorso ad un componente della squadra ospite, a cui facciamo i migliori auguri per una pronta guarigione. L'incontro sarà recuperato in data da destinarsi.

