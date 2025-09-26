La 3epc Etruria+Volley è pronta a scendere in campo per il primo dei due tornei amichevoli prestagionali questo fine settimana, partecipando al Torneo Città di Viterbo. Sotto la guida dell'allenatore Giovanni Guidozzi, la squadra si presenta ai nastri di partenza con una formazione che, pur non riservando particolari stravolgimenti rispetto alla scorsa stagione, punta a perfezionare le trame di gioco e a raccogliere i frutti del lavoro atletico estivo. Questo appuntamento è cruciale per testare lo stato di preparazione in vista dell’inizio ufficiale del campionato di Serie C femminile. L'attesa è alta per l'esordio stagionale, fissato per l’11 ottobre, quando la formazione civitavecchiese giocherà in casa contro il Palombara Sabina.

A circa due settimane dall’inizio dei campionati regionali, per le società è quasi d’obbligo "testare" il livello di preparazione tecnico-tattica delle proprie squadre. Il torneo di Viterbo offre proprio questa possibilità, ma non solo: attraverso la formula residenziale, aggiunge lo scopo di far vivere agli atleti non solo un momento di puro agonismo, ma anche di aggregazione umana che, nello sport di squadra, rappresenta sempre e comunque un valore aggiunto.

Per la giornata di sabato 27 le gare per le rossoblù si svolgeranno interamente al campo B Murialdo: esordio alle 14:00 contro i padroni di casa del VBC Viterbo e successivamente alle 16:30 la squadra civitavecchiese sarà in campo per affrontare il Marconi Stella.

