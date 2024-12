La stagione sportiva della Volley Ladispoli, almeno per il settore agonistico, si è conclusa domenica scorsa come meglio non poteva finire.

L’Under 14 femminile, nell’ultima gara del campionato Fipav di sua pertinenza, vincendo in modo convincente la finale disputata con l’Apsia-Roma16, si è aggiudicata il titolo di campione territoriale di categoria.

Un successo strameritato quello delle ragazze di Ladispoli che è ancor più bello perché fa il bis con quello che lo stesso gruppo squadra ha conquistato lo scorso anno nella categoria Under 13.

Concentratissime e determinate, ottimamente guidate dal loro tecnico Fabio D’Arienzo e sostenute dal loro caloroso pubblico, le ragazze di Ladispoli hanno giocato una pallavolo fluida nella fase di costruzione ed incisiva sia in attacco che al servizio, non permettendo mai alle loro avversarie di prendere in mano le redini della gara.

Questi i nomi delle ragazze scese in campo: C. Ottavo (K), E.Notarangelo, S.Khadiri, A. Spinnato, E. Maxia, B. Valle, M. Persiani, S. Scognamiglio, G. Borghi, G. Francalanza (L), M. Giuffrida, S. Relucenti, A. Teloni e G. Zeppieri.

Per la Volley Ladispoli è stato l’ennesimo risultato positivo di una stagione sportiva all’insegna di una ripartenza tangibile di tutto il settore giovanile, maschile e femminile. Entusiasmo, promozioni e grande presenza di pubblico alle gare sono stati solo alcuni degli ingredienti che hanno caratterizzato l’intera stagione sportiva; riprogrammarli e riconfermarli sarà uno degli obiettivi della società.

Il periodo della semina sicuramente continuerà e non è detto che nell’immediato futuro si possa già iniziare a raccogliere i frutti di tanto lavoro.

Nel frattempo prima di chiudere i battenti per la pausa estiva la Volley Ladispoli ha messo in programma: un Open Day per domani alle 17.30 presso il PalaPanzani, per ragazzi e ragazze nate negli anni 2012, 2013 e 2014. Altri Open Day saranno programmati per i primi giorni di settembre.

Per mercoledi prossimo, invece, è programmata la finale amatoriale della 27esima edizione del Torneo Primavera.

